Zweimal Warnstufe Gelb am Wochenende auf Mallorca

Auch in der Balearenhauptstadt wird es vor allem am Freitag (13.7.) kuschelig. Foto: MZ Livecam

Das Saunawetter auf Mallorca hält weiter an. Nur am Samstag (14.7.) sinken die Temperaturen etwas. Für Freitag (13.7.) und Sonntag (15.7.) hat der spanische Wetterdienst Aemet jedoch die Warnstufe Gelb ausgegeben. Die Höchsttemperaturen soll es zunächst am Freitag mit 35 Grad in Palma und dann am Sonntag mit 36 Grad im Inselinneren und Norden-Nordwesten geben.

Der Tag ist mit großen und kleinen Wolken am Himmel und einer niedrigen Niederschlagswahrscheinlichkeit gestartet. Die Temperaturen bleiben im Tagesverlauf gleich, wobei die Wolken die Sonne überlagern. Der Wind kommt aus Osten und Nordosten. Neben Palma, wo die Tageshöchstwerte am Freitag (13.7.) 35 Grad betragen, wird es mit 33 Grad auch in Sa Pobla kuschelig. Der Wellengang, beispielsweise in Cala Mayor, ist schwach, die Wassertemperatur liegt bei 26 Grad.

Nachdem der Sommer uns am Samstag (14.7.) kurz durchatmen lässt, steigen die Temperaturen am Sonntag (15.7.) wieder minimal an. Auch für diesen Tag gilt die Hitzewarnung vom Wetterdienst. Erneut herrscht im Inselinneren und Süden zwischen 13 und 19 Uhr die Warnstufe Gelb. Auf bis zu 36 Grad können die Temperaturen dort klettern.



