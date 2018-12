Mehr als alte Kähne und Netze in Mallorcas Seefahrtsmuseum

Es sieht so aus, als würde aus den Plänen für ein Seefahrtsmuseum in Palma, das Museu Marítim, am Ende doch noch etwas werden. Nach schier endlosen Jahren, in denen immer wieder darüber gesprochen wurde, der Seefahrtsgeschichte der Insel ein Museum zu widmen, ist in diesem Jahr endlich Bewegung in das Thema gekommen. Im Dezember soll nun im See des Parc de la Mar unterhalb von Palmas Kathedrale eine Ausstellung mit vier historischen und traditionellen Fischerbooten stattfinden – sozusagen als Startschuss für das Seefahrtsmuseum, das man durchaus als eines der zentralen Vorhaben von Mallorcas Inselrat in dieser Legislaturperiode bezeichnen kann.

Abgesehen von der Bootsausstellung im Parc de la Mar gibt es aber weiterhin noch viele Fragezeichen rund um die neue Einrichtung. Den Auftrag, diese zu beseitigen, hat seit knapp einem Jahr Albert Forés, der Geschäftsführer des Ende vergangenen Jahres gegründeten Konsortiums zur Einrichtung des Museu Marítim. Forés hat mitbekommen, dass große Teile der Bevölkerung gar nicht mehr so recht daran glauben, dass es in absehbarer Zeit wirklich ein Seefahrtsmuseum geben wird. „Deswegen nenne ich öffentlich lieber keinen konkreten Zeitpunkt, an dem das Museum kommen soll", meint Forés selbstironisch im Gespräch mit der MZ. Er hoffe aber inständig, dass es irgendwann 2020 so weit sein werde. Dann wäre es knapp 50 Jahre her, dass in Palma das letzte Museu Marítim seine Pforten schloss. Es bestand zwischen 1952 und 1972 im Consolat de Mar, dem heutigen Regierungssitz der Balearen.

Forés plant jetzt erst einmal in kleineren Schritten und spricht lieber über das, was bereits sicher ist wie etwa die Ausstellung der traditionellen llaüts auf dem See unterhalb der Kathedrale. Die Ausstellung soll vom 1. bis 31. Dezember auf dem See stattfinden. Im selben Zeitraum werden an den Wochenenden (Freitag 10-17 Uhr, Samstag und Sonntag 10-15 Uhr) die Räumlichkeiten des benachbarten ehemaligen Künstlerzentrums Ses Voltes geöffnet, wo später einmal das Museum seinen Sitz haben soll. Ses Voltes solle ein Treffpunkt von Neugierigen werden, die sich für das Museum interessieren. Forés, der vorher bereits Projekte in Es Baluard und bei den Balearen-Sinfonikern geleitet hat, kündigt unter anderem ein „Netz der Wünsche" an – ein Fischernetz, an das die Besucher Zettel mit ihren Ideen für das künftige Museum heften können.

Wobei Ses Voltes wohl nur einer von mindestens zwei Standorten werden dürfte. „Wir wollen das Museum nicht nur auf Palma beschränken, schließlich soll es ja die Geschichte der Beziehung der Insulaner generell zum Meer erzählen, nicht nur der Palmesaner", erzählt Forés. Deshalb werde es einen zweiten Sitz in Sóller geben, wo bis 2012 bereits ein Seefahrtsmuseum bestanden hatte. Auch andere Gebäude in Palma sind noch im Gespräch als mögliche Ausstellungsräume, so etwa eine Halle an der alten Mole.

Wer jetzt bei dem Gedanken an ein Seefahrtsmuseum bloß an alte Kähne, Netze und sonstige Fischereiutensilien denkt, liegt laut Forés zum großen Teil daneben. Vor allem gehe es ihm darum, das Mittelmeer auch unter aktuellen Gesichtspunkten zu thematisieren. So sollen unter anderem die Flüchtlingsströme und das Leid, das vielen der Vertriebenen auf dem Meer zuteil wird, zur Sprache kommen. Oder das Museum soll die Problematik der großen Mengen an Plastik im Meer thematisieren. Über welches Budget Forés verfügen wird, ist allerdings ebenso unklar wie die Frage, welche Ausstellungsstücke im neuen Museum zu sehen sein werden. Unter anderem sollen aber 17 alte Fischerboote, die derzeit im Berg unterhalb des Castell Bellver gelagert werden, ausgestellt werden.