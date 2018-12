20-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall auf Mallorca

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Freitag (14.12.) an den Folgen eines Verkehrsunfalles verstorben. Der Mann war frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr an der Ortseinfahrt von Santa Maria. Der 20-Jährige war von der Balearen-Uni in die Ortschaft gefahren und geriet aus unbekannten Gründen in die Gegenfahrbahn.

Einsatzkräfte eilten zur Unfallstelle, die Feuerwehr musste den 20-Jährigen aus dem Wagen befreien, da er steckengeblieben war. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen.

Der Lkw-Fahrer erlitt weniger schwere Verletzungen, wurde aber vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. /rp