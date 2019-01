Wetter lädt zum Strandspaziergang auf Mallorca ein

Stabiles Wintersonnen-Wetter auf Mallorca. Die Windböen der vergangenen Tage flauen am Donnerstagmittag (3.1.) ab. Die Warnstufe wegen Wind und Wellen wird aufgehoben. Ab dann weht nur noch ein schwacher Wind aus nordöstlichen Richtungen. Die Temperaturen in Palma de Mallorca schwanken zwischen 15 Grad am Tag und 6 Grad in der Nacht.





Auch am Freitag bleibt der Inselhimmel überwiegend heiter. Nachts kühlt es sich vor allem in den Bergen ab. Rund um das Kloster Lluc kommt es zu Nachtfrost mit Temperaturen um die -1 Grad. Tagsüber bleiben uns angenehme 15 Grad erhalten. An der Nordostküste weht der Wind mitunter böig.

Am Wochenende dreht der Wind auf Nordwest, bleibt aber überwiegend ruhig. Der Himmel bleibt über Mallorca überwiegend klar, auch wenn es auf der Nachbarinsel Menorca hin und wieder zu Schauern kommen soll. Es wird sogar noch etwas wärmer. /tg