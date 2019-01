Überfälle auf Taxifahrer auf Mallorca: So reagieren jetzt Palma und Polizei

Nach einer Serie von Überfällen auf Taxifahrer auf Mallorca haben die Behörden Hilfen zugesagt, um die Sicherheit zu erhöhen. So will die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca den Kauf von Sicherheitskameras subventionieren. Des Weiteren stehen Hilfen für die Installation von Trennscheiben im Wageninnern zur Verfügung, erklärte die Stadtverwaltung am Dienstag (8.1.). Noch im Januar werde zudem ein erster Selbstverteidigungskurs für Taxifahrer stattfinden.

Man habe der Branche die volle Unterstützung zugesagt, so Bürgermeister Toni Noguera, in Kürze werde ein Treffen mit Vertretern der Taxifahrer, der Ortspolizei, der Nationalpolizei und der Stadtverwaltung stattfinden.

Für Dienstag (8.1.) war zudem ein Treffen zwischen Taxibranche und Nationalpolizei angekündigt. Dabei soll über den Stand der Ermittlungen infomiert werden. Insgesamt sieben gewaltsame Überfälle wurden in den vergangenen Wochen gezählt, zuletzt wurde ein Fahrer in Palmas Stadtteil Cala Major Opfer der Unbekannten. Nicht alle Fälle waren aber der Polizei gemeldet worden.

Taxifahrer kritisierten unterdessen, dass es zwar Hilfen für die Installation von Sicherheitsscheiben gebe, aber keine Werkstatt, die darauf spezialisiert sei. /ff