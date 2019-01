Mallorca lässt deutsches Rettungsschiff einlaufen

Im Hafen von Palma de Mallorca ist seit Dienstagmorgen (22.1.) das private Seenotrettungsschiff "Professor Albrecht Penck" vor Anker. Das Schiff der Vereinigung "Sea Eye", das unter deutscher Flagge fährt, war zuvor fast zwei Wochen lang im Mittelmeer umhergefahren, ohne einen Hafen zu finden, der ihm das Einlaufen gewährte.

Die "Professor Albrecht Penck" war kurz vor Weihnachten von Hamburg aus in Richtung libyscher Küste ausgelaufen. Dort hatte die Besatzung kurz vor Silvester 17 in Seenot geratene Flüchtlinge an Bord genommen. Die Regierung von Malta verweigerte dem Rettungsschiff den Einlauf im Hafen. Erst am 9. Januar nahm die maltesische Marine die Schiffbrüchigen auf. Die Besatzung, die eigentlich nur auf einen zweiwöchigen Einsatz vorbereitet gewesen war, konnte nach fast vier Wochen auf dem Meer nun auf Mallorca von Bord gehen. /somo