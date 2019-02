Arm in Tür eingequetscht: Seniorin von Stadtbus in Palma de Mallorca mitgeschleift

Eine Seniorin ist am Sonntag (17.2.) von einem Stadtbus in Palma de Mallorca mitgeschleift worden, nachdem sie mit einem Arm in den sich schließenden Türen hängengeblieben war. Sie wurde schwer verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 13.30 Uhr an einer Haltestelle des Innenstadtrings. Die Frau stieg gerade aus, als sich die Tür schloss. Der Fahrer wurde auf den Zwischenfall nicht aufmerksam und fuhr los. Die Seniorin wurde daraufhin mehrere Meter mitgerissen, bevor sie zu Boden stürzte. Die Rettungssanitäter stellten schwere Quetschungen am Arm fest und brachten die Frau ins Landeskrankenhaus, wo sie einer Notoperation unterzogen wurde.

Der Fahrer hatte unterdessen seine Fahrt fortgesetzt und wurde erst von einer Patrouille der Ortspolizei gestoppt. Eine Untersuchung soll nun klären, ob der Mann sich der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht hat. /ff