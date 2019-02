Traditionsläden in Palma de Mallorca: Cafès Llofriu siedelt in die Markthalle um

Ein weiterer Traditionsladen der Innenstadt von Palma de Mallorca muss seinen Stammplatz räumen. Der Kaffee- und Teehändler Cafés Llofriu bekommt den seit 1955 geltenden Mietvertrag im Carrer Josep Tous i Ferrer nicht verlängert und muss aus dem Geschäft raus. Stattdessen werde man "wohl gegen Ende dieses Sommers" in Palmas Markthalle Mercat de l'Olivar umziehen, wie eine Mitarbeiterin auf Anfrage der MZ am Dienstagvormittag (19.2.) bestätigte.

Hintergrund: Palmas Traditionsläden

Cafés Llofriu gehört zu der von der Stadt Palma erstellten Liste von schützenswerten Traditionsgeschäften, die das Bild der Stadt prägen. Inhaber Salvador Florit handelt mit hochwertigen Kaffees, Tees und Kakao sowie mit dem entsprechenden Zubehör. Das Geschäft gehört zu dieser Art von Institutionen, die gerne von Schulklassen besucht werden, um etwas über die Produkte und die Geschichte der Stadt zu lernen.

Eine Vielzahl dieser Läden musste in den vergangenen Jahren schließen, weil die Mieten in der Innenstadt von Palma de Mallorca in die Höhe geschossen sind. Die Bürger befürchten, dass sich stattdessen nur noch große Ketten die hohen Mietpreise leisten können und die Stadt auf Dauer immer mehr an Flair und Lebensqualität verliert.

Hintergrund: Ladensterben in Palma de Mallorca

Im Fall von Cafés Llofriu scheint sich der Schaden in Grenzen zu halten. Der neue Standort in Palmas ehrwürdiger Markthalle liege nicht weit entfernt, sodass man die Stammkundschaft sicher halten könne. Allerdings sei die künftige Verkaufsfläche kleiner, das Angebot werde sich verringern. /tg