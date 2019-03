Großbrand zerstört Industriehalle in Inca

Die ganze Nacht haben Feuerwehrleute aus Inca, Alcúdia, Sóller und Manacor damit verbracht, einen Großbrand in einer Industriehalle in Inca zu löschen. Das Feuer war am Freitagabend (15.3.) gegen 23 Uhr ausgebrochen. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".



Zwei Firmen befanden sich in dem Gebäude, unter anderem eine Autowerkstatt. Das Feuer beschädigte zudem eine anliegende Halle.



Virgilio Moreno, der Bürgermeister der Stadt, schrieb auf Twitter, es habe keine Verletzten gegeben.





Un incendi va afectar anit quatre naus del polígon de Can Matzarí a Inca. Per sort, no hem de lamentar danys personals. Agraïm la tasca realitzada pels dispositius que han participat en l'extinció del foc i ens posam a disposició dels afectats davant d'aquesta situació. pic.twitter.com/cQvvJIB9fO — Virgilio Moreno (@Virgilio_Moreno) 16 de març de 2019

Das Gelände wurde mittlerweile abgesperrt, da Einsturzgefahr besteht. Die Guardia Civil untersucht die Ursachen des Feuers. /pss