Der Frühling auf Mallorca startet regnerisch

Das kühle und graue Wetter auf Mallorca hält weiter an. Zum Frühlingsanfang am Mittwoch (20.3.) gibt es Regen im Flachland und Schnee in den Bergen. Zum Wochenende soll es besser werden.

Die Temperaturen erreichen am Mittwoch Höchstwerte von inselweit 15 Grad. Scheint am Morgen noch ortsweise die Sonne, zieht der Himmel ab Mittag komplett zu. Dann kann es immer wieder regnen. Ab einer Höhe von 900 Metern fällt der Niederschlag als Schnee.

An der Nord- und Ostküste gilt Warnstufe Gelb. Der spanische Wetterdienst Aemet warnt vor hohen Wellen.

In der Nacht bleibt es mild. Die Temperaturen kühlen auf 8 bis 9 Grad ab.

Am Donnerstag geht es grau weiter. Ortsweise kann es regnen, ab 1.100 Metern schneit es. Der Wind kann böig mit bis zu 70 Stundenkilometern wehen. Die Temperatruen steigen leicht an und erreichen tagsüber 17 Grad, nachts kühlt es wieder auf 9 Grad ab.

Zum Wochenende hin soll dann die Sonne herauskommen, und die Temperaturen sollen zeigen, dass der Frühling begonnen hat. /rp