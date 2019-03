Noch einmal Sonne auf Mallorca genießen, dann kommen die Wolken

So schön bleibt das Wetter nur noch am Freitag.

So schön bleibt das Wetter nur noch am Freitag. Foto: MZ Livecam

Hach, was kommt man da ins Schwelgen. Sonne und frühlingshafte Temperaturen lassen das Herz höher schlagen. Doch zum Wochenende ist damit Schluss. Zum Glück wird es am Freitag (29.3.) noch einmal schön.

Zum Ausklang der Arbeitswoche gibt es einen blauen Himmel mit viel Sonnenschein. Die Temperatur erreicht in Palma de Mallorca Höchstwerte von 18 Grad, auf der restlichen Insel 17 Grad.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

In der Nacht wird es wieder kalt. Auf 2 Grad sinkt der Balken im Thermometer in Palma de Mallorca ab, an der Ostküste um Felanitx bleibt es bei 8 Grad milder. In den Bergen kann es zu leichtem Frost kommen.

Der Samstag wird der wesentlich schönere Tag des Wochenendes. Wobei auch dann schon einige Wolken am Himmel über Mallorca entlangziehen. Es soll aber trocken bleiben, und die Sonne zeigt sich hin und wieder. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag leicht an.

Der Sonntag hingegen ist ein Tag für Sofafreunde. Den ganzen Tag sollen graue Wolken den Himmel bedecken, und es kann immer wieder regnen. Immerhin bleiben die Temperaturen angenehm, nachts soll es nicht mehr so stark abkühlen.

Auch der Start in die neue Woche soll ins Wasser fallen. /rp

Langzeitprognose: So wird das Frühjahr auf Mallorca