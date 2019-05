Das Strandwetter auf Mallorca lässt noch auf sich warten

Sonnenanbeter kommen auf Mallorca derzeit nur bedingt auf ihre Kosten. Das Sonnenbad wird dieser Tage immer wieder durch einen kühlen Wind oder durch Wolken gestört. Die restliche Woche soll eher wechselhaft ausfallen.

Am Donnerstag (2.5.) gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Besonders am Vormittag kann es ortsweise zu vereinzelten Regenfällen kommen. Immerhin sind die Temperaturen angenehm. In Palma de Mallorca sollen Höchstwerte von 24 Grad erreicht werden, 20 Grad werden es in Felanitx, 21 Grad in Sa Pobla.

Bei Wassertemperaturen von 19 Grad an der Playa de Palma kann der große Zeh schon mal ins Wasser getaucht werden.

In der Nacht kühlt es auf 10 Grad in Sa Pobla, 11 Grad in Palma de Mallorca und 15 Grad in Felanitx ab.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Am Freitag sieht es tagsüber etwas besser aus, dann zeigt sich die Sonne öfter. Am Abend zieht es jedoch zu, und es kann regnen. Dafür soll es etwas kühler werden.

Die Vorhersage für das Wochenende ist schwierig. Von Sonne über Wolken bis hin zu Regen ist alles möglich. /rp