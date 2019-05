Schlechter Streich auf Mallorca: "Wenn das mein Vater erfährt ..."

Der Mercedes Cabrio in einem Garten bei Son Ferriol.

Der Mercedes Cabrio in einem Garten bei Son Ferriol. Foto: DM

Die Polizei auf Mallorca sucht nach zwei vermutlich Minderjährigen, die einen Mercedes Cabrio in Sa Ràpita gestohlen und nach waghalsigen Fahrmanövern am Stadtrand von Palma ins Gebüsch gesetzt haben sollen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Mittwoch (29.5.) berichtet, hatten Augenzeugen den Vorfall beobachtet. Ihnen zufolge soll es sich um zwei Jugendliche im Alter von 15 oder 16 Jahren gehandelt haben.

Der Luxuswagen war bereits einige Tage zuvor bei der Guardia Civil als gestohlen gemeldet worden. Am Dienstag (28.5.) stellte die Ortspolizei den Mercedes in einer Grünzone in Palmas Randviertel Son Ferriol sicher. Einem Augenzeugen zufolge sollen zuvor damit zwei Jugendliche herumgekurvt seien, bis sie von der Straße abkamen und den Wagen ins Gebüsch eins Gartens setzten. Verängstigt hätten sie das Fahrzeug verlassen und dabei den Motor laufen lassen. Angeblich soll einer der Jugendlichen gesagt haben: "Wenn das mein Vater erfährt, bringt der mich um." /tg