Hafenbehörde belegt Club des Yachthafens Molinar mit Geldbuße über 135.000 Euro

Strafgelder in Höhe von 135.000 Euro soll der Hafenclub im Molinar-Viertel von Palma de Mallorca zahlen, weil er trotz mehrfacher Anordnung nicht die Türen schließt. Das teilte die Hafenbehörde APB am Freitag (31.5.) mit.

Wegen der Bauarbeiten am Molinar-Hafen hatte man das Restaurant mehrfach aufgefordert, den Betrieb einzustellen. Die entsprechenden Hinweise am Eingang des Restaurants, die an den Tagen zwischen dem 9. und 13. Mai angebracht worden waren, hätten die Betreiber ignoriert und entfernt. Zudem hatte man den Betreiber am 16. Mai schriftlich über die Bußgelder informiert und eine Frist von zwei Wochen eingeräumt, Beschwerde dagegen einzulegen. /tg