Elfjähriger durch Schiffsschraube vor Mallorca schwer verletzt

Ein elfjähriges Kind ist in der Nacht auf Mittwoch (12.6.) bei einem Unfall mit einer Schiffsschraube schwer verletzt worden.

Zu dem Unfall kam es gegen Mitternacht an der Küste von Cabrera, südostlich von Mallorca, wie der Rettungsdienst 061 mitteilte. Der Junge wurde mit tiefen Wunden an beiden Beinen zunächst nach Cala Santanyí gebracht und dann in einem Ambulanzwagen ins Landeskrankenhaus Son Espases nach Palma de Mallorca. Sein Zustand wurde als ernst beschrieben. /ff