Hitzewelle Mallorca: Wo es heiß, heißer oder am heißesten ist

So warm war es am Donnerstag.

So warm war es am Donnerstag. Foto: Aemet

Mallorca steht vor einem heißen Wochenende, also wettertechnisch. Die Hitzewelle legt nochmal einen Zahn zu und die Insel knackt die 40-Grad-Marke. Doch nicht überall ist es gleich warm.

Tagsüber sollte die Inselmitte gemieden werden. Hier herrscht am Freitag (28.6.) und Sonntag Warnstufe Gelb, am Samstag gar Warnstufe Orange. Wer es einen Ticken kühler haben will, sollte die Tramuntana aufsuchen. Dort hat der spanische Wetterdienst Aemet keine Hitzewarnung ausgegeben. Am Freitag gilt ansonsten für den Norden Warnstufe Gelb, am Samstag für Norden, Süden und Osten.

Ähnlich waren die Temperaturen bereits am Donnerstag (27.6.). Den Spitzenwert legte Llucmajor mit 39 Grad hin. Die Inselmitte und Palma de Mallorca heizten auf 38 Grad an. Dagegen war es in Portocolom und Cala Ratjada bei 30 Grad fast kühl.

Die Mindesttemperaturen für den Freitag sind andersherum. Dann ist Cala Ratjada mit 22 Grad unter den wärmsten Orten. Den ersten Platz belegt Palma mit 23 Grad. Wer eine kühle Nacht bevorzugt, sollte den Südosten oder die Berge aufsuchen. Rund um Felanitx sind es 15 Grad, in der Nähe von Valldemossa 12 Grad.

Die restliche Wettervorhersage gestaltet sich eintönig. Es soll jeden Tag bei kaum Wolken viel Sonne geben. Die Wassertemperaturen liegen an der Playa de Palma bei 22 Grad. /rp