Rote Flaggen an Stadtstränden von Palma de Mallorca

Die Strände Can Pere Antoni und Ciutat Jardín in Palma de Mallorca sind am Dienstag (9.7.) wegen Verunreinigung des Badewassers gesperrt. Die Regenfälle am Montag hatten dazu geführt, dass die Rückhaltebecken der veralteten Kläranlage überliefen und somit Schmutzwasser in die Bucht von Palma lief.



Rote Flaggen kennzeichnen das Badeverbot. Sobald neue Wasserproben es erlauben, werde der Strand wieder freigegeben. /tg





?? Les platges de Can Pere Antoni i Ciutat Jardí s'han senyalitzat amb bandera vermella després de les pluges d'ahir capvespre, que provocaren vessaments d'aigües mixtes. Les dues platges romandran avui tancades per precaució a l'espera dels resultats de les analítiques. pic.twitter.com/dEI8DOEzNc — Ajuntament de Palma (@ajuntpalma) 9. Juli 2019