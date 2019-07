Falscher Knoten ließ Kletterer auf Mallorca in den Tod stürzen

Der Mann stürzte in der Nähe des Felsens Sa Foradada 60 Meter in die Tiefe.

Der Mann stürzte in der Nähe des Felsens Sa Foradada 60 Meter in die Tiefe. Foto: Archiv

Ein falscher Knoten beim Abseilen könnte den tödlichen Absturz eines Kletterers am Dienstag (9.7.) auf Mallorca ausgelöst haben. Das vermuten die Ermittler nach dem Unfall in der Nähe des bekannten Lochfelsens Sa Foradada bei Deià. Der 59-Jährige war am Dienstagabend beim Abseilen am Torrent de ses Olives 60 Meter in die Tiefe gestürzt und an den Verletzungen gestorben.

Die Leiche des Mannes musste mit dem Hubschrauber geborgen werden. Vier weitere Kletterer der insgesamt siebenköpfigen Gruppe konnten nach dem Vorfall nicht mehr weiterklettern und mussten von der Feuerwehrl gerettet werden. /tg