Mann wird bei Messerattacke in Palma schwer verletzt

Ein durch Messerstiche schwer verletzter Mann ist in der Nacht auf Montag (19.8.) ins Krankenhaus in Palma de Mallorca eingeliefert worden. Ersten Hinweisen zufolge war der Mann vermutlich Opfer eines Raubüberfall in Palmas Stadtviertel La Soledat geworden. Die Ermittlungen führt die Nationalpolizei.

Ein Angestellter einer Sicherheitsfirma hatte den Verletzten kurz nach Mitternacht in einem geparkten Auto im Carrer de les Ànimes entdeckt und den Notruf verständigt. Die Sanitäter stellten schwere Stichwunden fest und brachten den Mann ins Landeskrankenhaus Son Espases. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls, bei dem es sich ersten Einschätzungen zufolge um einen Raubüberfall gehandelt haben könnte. /tg