Verspätungen am Flughafen Mallorca wegen technischer Probleme

Fast alle Flüge sind am Sonntag (1.9.) auf Mallorca verspätet.

Am Flughafen Mallorca kommt es am Sonntag (1.9.) zu Flugverspätungen. Grund sind technische Probleme bei der Überwachung des Luftraumes in Frankreich, erklärte der Flughafenbetreiber Aena.

Grundsätzliche Aussagen über die genaue Dauer der Verpätungen könne man nicht treffen, hieß es weiter. Am Flughafen waren für den Tag über insgesamt 977 Flugverbindungen mit 161.776 Passagieren vorgesehen. /pss