Endlich ist es auf Mallorca deutlich wärmer als in Deutschland

Während sich Deutschland langsam auf den Herbst einstellt, freut sich Mallorca bei Badewetter über den Spätsommer. In den kommenden Tagen kratzt die Insel weiter an der 30-Grad-Marke.

Der Donnerstag startet - wie bislang jeder Tag dieser Woche - neblig und diesig. Tagsüber gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, am Abend klart es auf, und der Sonnenuntergang kann um 19.53 Uhr bestaunt werden.

Die Temperaturen liegen bei maximal 29 Grad in Palma de Mallorca, 28 Grad in Sa Pobla, 27 Grad in Felanitx. Nachts kühlt es auf bis zu 17 Grad ab. Wer baden will, kann sich auf 25 Grad Wassertemperatur an der Playa de Palma einstellen.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Der Freitag zeigt sich unverändert. Es könnten ein paar mehr Wolken am Himmel auftauchen als am Vortag. Es bleibt nachts milder als am Donnerstag.

Am Wochenende steigen die Temperaturen leicht. Samstag geht es ziemlich bewölkt zu, ein paar Regentropfen sind möglich. Sonntag wird es schön. /rp