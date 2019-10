Wetter: So verwöhnt die Herbstsonne Mallorca

Can Pastilla am Sonntagmittag.

Da lässt es sich auch noch gut am Strand aushalten: Das Mallorca-Wetter zeigt sich während der letzten Oktober-Tage von seiner besten Seite, meist scheint die Sonne bei Spitzentemperaturen von 24 Grad. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma beträgt noch 23 Grad. Es gibt keinerlei Warnstufen.

Am Sonntag zeigen sich nur ab und an Wolken am Himmel über Mallorca. Am Abend nimmt die Bewölkung allerdings zu, und lokale Regenfälle sind nicht ausgeschlossen. Tagsüber steigen die Werte bis auf 24 Grad in Palma de Mallorca und 20 Grad im Tramuntana-Gebirge. Nachts wird es frisch bei Tiefstwerten zwischen 14 Grad in Palma de Mallorca und 8 Grad im Gebirge.

Die neue Woche beginnt sonnig, ortsweise ziehen ein paar Wolken auf. Die Temperaturen bleiben praktisch unverändert.

Am Dienstag gibt es laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet einen Sonne-Wolken-Mix, nachts wird es etwas milder. Der Wind weht nur schwach.

Am Mittwoch gehen die Höchsttemperaturen während des Tages etwas zurück. Ortsweise kann es leicht regnen. /ff