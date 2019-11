Deutscher muss wegen Vandalismus im Bierkönig Geldstrafe zahlen

Ein deutscher Tourist ist am Freitag (8.11.) in Palma de Mallorca zu einer Geldstrafe verurteilt worden, da er die Musikanlage im Bierkönig an der Playa de Palma beschädigt haben soll. Weil der DJ seinem Musikwunsch nicht nachgekommen sein soll, soll der Verurteilte einen Liter Bier über sein Mischpult geschüttet haben.

Die Musikanlage wurde dabei so sehr beschädigt, dass zwei Stunden lang keine Musik im Bierkönig gespielt werden konnte. Der Staatsanwalt forderte für den Angeklagten eine Geldstrafe von 720 Euro wegen leichter Sachbeschädigung sowie weitere 2.900 Euro Entschädigung, die er dem Lokal für die beschädigte Anlage und den eingefahren Verlust während der zwei Stunden zahlen sollte.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 23. August 2016 in dem Lokal in der "Schinkenstraße", die offiziell Carrer Pare Bartomeu Salvà heißt. Der Angeklagte, der am Freitag (8.11.) nicht vor dem Gericht in Palma de Mallorca erschienen ist, soll beim DJ damals einen Musikwunsch geäußert haben. Daraufhin bat der DJ den Mann, sich etwas zu gedulden, woraufhin der 31-Jährige das Mischpult mit Bier überschüttete. Zwei Angestellte des Bierkönigs riefen daraufhin die Polizei.

Der 31 Jahre alte Mann behauptete bei seiner Aussage, das Gleichgewicht verloren und den Liter Bier aus Versehen verschüttet zu haben. Dem widersprach ¡ein Verantwortlicher des Lokals und behauptete, dass der Mann das Bier mit Absicht sogar über eine Trennwand über das Mischpult geschüttet habe. /sw