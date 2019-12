Staatshilfen für Opfer der Thomas-Cook-Pleite

Gestrandete Urlauber am 23. September in Palma. Sie dürfen nun auf Entschädigung hoffen.

Gestrandete Urlauber am 23. September in Palma. Sie dürfen nun auf Entschädigung hoffen. Foto: Reuters

Offenbar können sich deutsche Kunden von Thomas Cook nun doch ernsthafte Hoffnung auf eine Entschädigung für ihren im Zug der Insolvenz des Reiseveranstalters abgesagten oder abgebrochenen Mallorca-Urlaub machen. Wie die "Tagesschau" am Mittwochmorgen (11.12.) berichtet, will das Kabinett am Mittwoch Hilfen für alle betroffenen Urlauber beschließen. Das wird nötig, weil der Versicherer Zurich nur bis zu einer Haftungsobergrenze von 110 Millionen Euro versichert. Die Schäden durch die Pleite von Thomas Cook gehen laut Experten aber in den Bereich zwischen 400 und 500 Millionen Euro.

Die deutsche Bundesregierung will nun offenbar den Differenzbetrag, der den Kunden nach der Entschädigung von Zurich noch bleibt, selbst übernehmen. Womöglich kommt die Politik da einem Prozess nur zuvor. Denn Vertreter von Thomas Cook-Kunden drohten bereits mit Klagen gegen die Regierung. Der Versicherer Zurich hatte nach Informationen der "Tagesschau" ein Rechtsgutachten erstellt, in dem es heißt, dass eine Staatshaftung denkbar sei, weil die Bundesregierung eine EU-Richtlinie zu Pauschalreisen unzureichend umgesetzt habe. Branchenkenner gehen deshalb auch davon aus, dass das Gesetz geändert werden dürfte.

2015 wurde von der EU eine strengere Richtlinie zur Absicherung von Pauschalreisen beschlossen, die gesetzlich verpflichtend durch einen sogenannten Sicherungsschein abgesichert sind. In Deutschland wurde diese Richtlinie 2018 umgesetzt, der Haftungsbetrag aber auf 110 Millionen Euro gedeckelt - viel zu wenig, wie sich jetzt herausgestellt hat. /jk