Stürmischer Freitag, sonniges Wochenende auf Mallorca

Wind und hohe Wellen vor der Küste von Mallorca: Der Freitag (13.12.) hat kein besonders einladendes Wetter zu bieten. Die Warnstufe Gelb wegen starker Windböen und stürmischer See ist den ganzen Tag über in Kraft - bei Spaziergängen an der Küste ist Vorsicht geboten. Die Windböen erreichen Geschwindigkeiten von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde, auf Gipfeln auch bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Am Samstag folgt dann die Entwarnung, ab 6 Uhr morgens ist laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet wieder alles im grünen Bereich.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Bei einem Sonne-Wolken-Mix bleibt es am Freitag vergleichsweise mild, die Temperaturen steigen im Inselinnern bis auf 21 Grad, in der Tramuntana bis auf 17 Grad. Nachts bleiben die Tiefstwerte zweistellig, in Palma de Mallorca sinkt die Temperatur nicht unter 14 Grad.

Am Samstag legt sich der Wind allmählich, das Wochenende beginnt meist sonnig. Die Temperaturen bleiben stabil bei Höchstwerten um die 20 Grad. Nachts bleibt es mild.

Ähnlich geht es am Sonntag weiter, ab und an zeigen sich Wolken am Himmel. Nachts wird es etwas kühler.

Die neue Woche beginnt mit Morgennebel - ein paar Wolken, ein bisschen Wind, die nächtlichen Temperaturen steigen leicht. /ff