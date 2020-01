Sonnige Tage auf Mallorca, dann kommt Regen

Mallorca stehen ein paar schöne Tage bevor. Die sollten genutzt werden. Denn gen Wochenende kündigt sich Regen an, vielleicht sogar Schnee.

Am Dienstag (7.1.) scheint die Sonne kräftig. Nur selten schieben sich ein paar Wolken in den Vordergrund. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 18 Grad in Palma de Mallorca, in Sa Pobla und Felanitx ist es ein Grad kühler. In den Bergen um Lluc liegt die Temperatur bei 14 Grad.

Nachts sind die Temperaturen lokal sehr unterschiedlich. In Palma de Mallorca wird es mit 3 Grad recht kalt. In Felanitx bleibt es bei 8 Grad angenehmer. In den restlichen Orten liegen die Werte dazwischen.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Der Mittwoch startet ähnlich schön. Im Tagesverlauf zieht der Himmel aber langsam zu, sogar ein paar Regentropfen sind möglich, aber unwahrscheinlich. Die Tagestemperaturen gleichen denen vom Vortag. Nachts kühlt es auf 1 Grad in Palma de Mallorca ab, in Lluc wird gar der Gefrierpunkt erreicht.

Am Donnerstag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen bleiben tagsüber konstant, nachts kühlt es nicht mehr so stark ab. Ab Freitag wird es regnerisch. Da die Schneefallgrenze am Sonntag bei 900 Metern liegt, ist in den Bergen sogar Schnee möglich. /rp