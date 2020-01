Zwei Minderjährige nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung auf Mallorca festgenommen

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat im Fall einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung zwei Minderjährige festgenommen. Gegen weitere mutmaßliche Beteiligte werde ermittelt, teilte die Behörde am Mittwochmorgen (8.1.) mit.

Zu den Festnahmen kam es am Dienstag. Bei dem Opfer handelt es sich ebenfalls um eine Minderjährige. Nach Informatoinen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" kam es zu der mutmaßlichen Vergewaltigung an Weihnachten in Palmas Viertel Cam Redó, nachdem sich die Jugendlichen zuvor in Son Gotleu getroffen hatten. Gegen drei weitere Verdächtige werde ermittelt, wobei nicht alle von ihnen an der Vergewaltigung beteiligt gewesen sein sollen, aber sie offenbar auch nicht zu verhindern versuchten.

Die Polizei kündigte an, weitere Informationen zu den Ermittlungen später mitzuteilen. /ff