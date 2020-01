Drohendes Unwetter könnte Palma das Patronatsfest vermasseln

Zwei Tiefausläufer bewegen sich von Südwesten und Nordwesten auf Mallorca zu und bescheren der Insel ab Sonntag ein schweres Unwetter. Das Wetteramt Aemet hat für die Balearen die Warnstufe Orange wegen Sturm, heftiger Niederschläge und gefährlicher Wellen ausgegeben. Für Ibiza gilt aufgrund möglicherweise unberechenbar hoher Wellen sogar die Warnstufe Rot.



Die Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca erwägt, die großen Feierlichkeiten zum Patronatsfest Sant Sebastià abzusagen. Man werde das Wetter genau beobachten und kurzfristig eine Entscheidung treffen, hieß es im Rathaus.



Aemet zufolge soll das Unwetter am Sonntagvormittag beginnen. Ab 10 Uhr gilt für Mallorca die Warnstufe Orange wegen hoher Wellen. Ab 12 Uhr ebenfalls die Warnstufe Orange wegen Sturm und starker Niederschläge.



Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus



Am Freitag (17.1.) bleibt das Wetter noch trocken und überwiegend sonnig. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 17 Grad (Palma de Mallorca) oder 18 Grad (Sa Pobla). Nachts kühlt es sich auf Werte um 9 Grad ab.



Am Samstag (18.1.) dreht der Wind auf nördliche Richtungen und der Himmel zieht sich zu. Die Temperaturen sinken zunächst leicht. In Palma werden es tagsüber 15 Grad. Nachts wird es empfindlich kühler, mit Tiefstwerten von 3 Grad in der Balearen-Hauptstadt. Im Gebirge wird der Gefrierpunkt erreicht.



Am Sonntag beginnt das Unwetter. Die Meteorologen gehen von lang anhaltendem Regen aus, der ortweise sehr heftig ausfallen kann. Der Wind erreicht Geschwindigkeiten von 80 Kilometern pro Stunde. /tg





