Vorsicht, hohe Schadstoffbelastung in der Luft über Mallorca

Der Himmel über Mallorca zeigt sich an diesem Samstag (25.1.) grau und diesiger als vermutet. Die Sonne hat einen schweren Stand gegen die Wolken und gegen große Mengen von Wüstenstaub, der aus der Sahara direkt auf die Balearen weht. Die Landesregierung hat in einem Twitter-Aufruf die Bevölkerung davor gewarnt, anstrengende Tätigkeiten an der freien Luft zu unternehmen und empfiehlt, aufgrund hoher Schadstoffbelastung in der Atmosphäre, öffentliche Verkehrsmittel statt dem eigenen Auto zu nutzen.

Die Situation soll noch bis Montag (27.1.) andauern und entsteht durch starke Sandstürme in der Sahara, die allerlei Materialien aufwirbeln, so etwa Kalzit, Eisenoxid, Quarz oder Tonmineralien. Diese kommen als feine Partikel in der Luft in Südeuropa an und bescheren Mallorca auch am Sonntag (26.1.) einen eher trüben Tag. Örtlich kann es auch zu Schauern kommen. Die Temperaturen erreichen am Sonntag in der Inselmitte Höchstwerte von 16 Grad, an den Küsten bleibt es etwas frischer.

In der Nacht auf Montag gehen die Werte bis auf 4 Grad herunter, tagsüber wird es schöner als am Wochenende, einzelne Wolkenfelder ziehen aber weiterhin über die Insel. Es wird bis zu 17 Grad warm. Der Dienstag soll dann nahezu wolkenlos bei steigenden Werten sein. /jk