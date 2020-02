Mutter und Tochter erleiden Rauchvergiftungen bei Wohnungsbrand in S'Arenal

In der Nacht zu Sonntag (16.2.) ist es in S'Arenal zu einem Brand in einer Wohnung gekommen. Dabei erlitten eine Frau (85) und ihre Tochter (55) Rauchvergiftungen.

Zwei Polizisten mussten nach den Rettungsarbeiten ebenfalls wegen Rauchvergiftungen behandelt werden. Offenbar ist das Feuer von einem Ofen aus im Wohnzimmer ausgebrochen.