Ein kühles Nordwind-Intermezzo auf Mallorca

Nach einem kühleren Nordwind-Intermezzo am Mittwoch kehrt Mallorca gegen Ende der Woche wieder zu wärmeren Temperaturen zurück.

Am Mittwoch (26.2.) weht teilweise heftiger Wind aus Nord-Nordwest - mit Geschwindigkeit von bis zu 90 Kilometern pro Stunde in den Bergen - und beschert der Insel deutlich spürbare Abkühlung. Die Höchsttemperaturen steigen auf 16 Grad (Palma) oder maximal auf 18 Grad (Sa Pobla). Abends wird es aber richtig frisch. Es zieht sich zu und es kann ortsweise auch zu Schauern kommen.

Am Donnerstagmorgen (27.2.) kann es nochmal zu vereinzelten Schauern kommen, dann verschwinden die Wolken wieder. Der Wind dreht wieder auf westliche oder südwestliche Richtungen. In Sa Pobla werden es tagsüber wieder 20 Grad, in Felanitx 19 Grad und in Palma 17 Grad. Nachts liegen die Tiefstwerte um die 4 oder 5 Grad. In den Bergen herrschen Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.

Zum Wochenende hin bleibt es sonnig mit steigenden Temperaturen.