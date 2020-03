Ministerpräsidentin auf Mallorca: "Unterlasst Hamsterkäufe!"

Mallorca erlässt im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie die Schließung von Fitnesszentren und Diskotheken. Diese Maßnahme hat die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol in einer Pressekonferenz am Freitagmittag (13.3.) angekündigt.

Die Schließung gelte für alle Lokale mit größeren Menschenansammlungen wie Veranstaltungssäle, Konzertsäle oder Casinos, so die Politikerin. Restaurants und Bars sollen zudem ihre Plätze um ein Drittel reduzieren - maximal sind 300 Personen erlaubt. Verboten werden auch Rabatt- und Werbeaktionen aller Art, die größere Menschenansammlungen zur Folge haben können.

Bitte keine Hamsterkäufe!

Hinsichtlich der Wochenmärkte empfiehlt die Regierung, die Stände mit Lebensmitteln weiterhin geöffnet zu halten, auch wenn viele Märkte inzwischen von den Gemeinden abgesagt werden. Die Ministerpräsidentin forderte die Bevölkerung explizit auf, Hamsterkäufe zu unterlassen. Die Menschen sollten Ruhe bewahren, die Versorgung mit Lebensmitteln auf den Balearen-Inseln sei "mehr als sichergestellt". Die Supermärkte blieben ganz normal geöffnet, die Waren würden "ganz normal" nachgeliefert. Wer sich panikartik mit Lebensmitteln versorge, verschärfe die derzeitige Krise statt zu ihrer Lösung beizutragen.

Lieber zu Hause bleiben

Armengol sprach von "drastischen Maßnahmen" - die Balearen-Bewohner müssten nun Opfer bringen. "Jede Geste zählt", so die Sozialistin, die an die Eigenverantwortung eines jeden einzelnen appellierte, unnötige Sozialkontakte zu unterlassen. "Wenn wir 15 Tage inne halten, werden wir deutlich besser dastehen." So könne man die Überlastung der Gesundheitsbehörden verhindern und so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren. Auch wer aus einer Krisenregion komme, solle zunächst zwei Wochen zu Hause bleiben.

Die Ministerpräsidentin wiederholte ihre Forderung an die spanische Zentralregierung, auf den Balearen ankommende Passagiere aus besonders betroffenen Regionen zu kontrollieren oder die Einreise ganz zu unterbinden. Auf einer Insel sei so etwas leicht zu bewerkstelligen, es falle aber nicht in die Zuständigkeit der Landesregierung.

Auf Mallorca, wo die Zahl der Infizierten noch relativ gering ist, ist die Sorge groß, dass die Pandemie zum Beispiel von Madrid aus weiter auf die Insel getragen wird. Die Balearen seien die Region in Spanien, die die Pandemie derzeit am besten im Griff habe. Explizit empfahl Armengol ihren Mitbürgern auf dem Festland, nur wirklich dringend nötige Reisen zu unternehmen.

Unterbrochen für den Besuchsverkehr wird der Schiffsverkehr zwischen Mallorca und dem Archipel von Cabrera. Zwischen Formentera und Ibiza wird zudem der Fährverkehr reduziert. /ff

