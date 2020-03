Spielen unter Palmen: Wie beliebt sind Online Casinos auf Mallorca?

Neun von zehn spanischen Erwachsenen beteiligen sich laut einem Bericht des spanischen Verbandes CEJUEGO regelmäßig an irgendeiner Form von Online Glücksspielen. Es überrascht nicht, dass die Mehrheit der Spanier positiv über das Glücksspiel denkt und es mit jeder anderen Form der Unterhaltung vergleicht.

Obwohl die Glücksspielindustrie sehr beliebt ist, hat Spanien mit 0,3 % eine äußerst niedrige Rate von Problemspielern. CEJUEGO ist der Ansicht, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die Online Glücksspieler in Spanien nur mäßig Lotto, Spielautomaten, Tischspiele und Sportwetten spielen. Aber ist dies das wirkliche Gesamtbild des Online Glücksspiels im Land?

Casinos - Ein aufstrebender Markt

Auch in Spanien erfreuen sich Online Spielautomaten in einem Online Casino Deutschland großer Beliebtheit, wobei Spiele, die von spanischen Legenden wie Gonzos Quest inspiriert sind, den größten Erfolg haben. Die Tatsache, dass sie schnelle Gewinne, manchmal in Millionenhöhe, ermöglichen, macht sie noch berühmter. Außerdem sind sie einfach zu spielen und erfordern keine besonderen Fähigkeiten.

Während viele Spieler an staatlich betriebenen Lotterien teilnehmen, werden die besten Spielautomaten in Online Casinos angeboten. Auch die Zahl der Sportwettenanbieter ist seit der Verabschiedung des spanischen Glücksspielgesetzes von 2011 um über 300% gestiegen. Zuvor war das Sportwetten in Spanien stark eingeschränkt und nur eine begrenzte Anzahl von Unternehmen bot Wetten als Dienstleistung an.

Seit 2011 hat Spanien jedoch eine Explosion neuer Wettanbieter erlebt. Von Madrid bis Valencia sind in allen größeren Städten und Gemeinden des Landes neue Wettbüros entstanden.

Das Land hat jedoch Vorschriften über die Werbung für Glücksspielprodukte. Aber im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern hat Spanien einige der nachsichtigsten Glücksspielgesetze in Europa.

Online Spielautomaten und Lotterien

Lotto ist laut CEJUEGO das beliebteste Glücksspiel Spaniens. Obwohl die Organisation für ihren jüngsten Bericht nur 7.000 Personen befragte, antworteten die meisten von ihnen, dass sie Lotterien und Spielautomaten mehr als andere Casino-Spiele genießen.

Spanien betreibt eine staatliche Lotterie mit einer Vielzahl von Turnieren das ganze Jahr über. Die spanische Weihnachtslotterie zum Beispiel sammelt bis zu 2,3 Milliarden Euro, indem sie 20-Euro-Lose an Lotteriespieler im ganzen Land verkauft. BonoLoto, eine weitere Lotterie, hat fast jeden Wochentag Ziehungen. Die meisten Lotterien verkaufen ihre Lottoscheine online und in Wettbüros.

Boni und Gratiswetten

Die Liebesgeschichte Spaniens mit dem Online Glücksspiel reicht viele Jahrzehnte zurück. Aber erst als das Online Glücksspiel legal wurde, haben die Spanier wirklich gelernt, wie großzügig Casinos mit Boni sein können. Top-Glücksspielseiten geben neuen Spielern Belohnungen, noch bevor sie Geld für Spiele ausgeben.

Manchmal geben sie Freispiele an Spieler aus, die Slots lieben. Sie vergeben Wettgeld für Sportwetten oder Bargeld, um bei Tischspielen wie Roulette und Poker zu wetten. Sie können bis zu 2000 Euro an Boni beanspruchen, wenn Sie eine Einzahlung tätigen und einen ähnlichen Betrag in einem Casino ausgeben.

Die Bonus Fiesta endet nicht nach Ihrer ersten Einzahlung. Bei einigen Casinos verdienen Sie jedes Mal, wenn Sie auf Ihr Konto einzahlen, eine Belohnung. Andere geben Ihnen Bargeld zurück, damit Sie einen Teil Ihrer Spielverluste wieder wettmachen können. Einige Casinos belohnen Sie mit einem Bonus ohne Wettbedingungen.

Natürlich ist es sehr mühsam, Casinos zu finden, die Ihnen Bonusse ohne Wettbedingungen gewähren. Aber einige der besten spanischen Online Casinos geben extrem gute Angebote ab. Sie haben Boni für alle Spiele, einige davon können Sie vor der Einzahlung in Anspruch nehmen.

Mobiles Spielen ist beliebt

Von den 24,1 Millionen Menschen, die in Spanien Online Spiele spielen, spielen 12 Millionen auf ihren mobilen Geräten. Das ist mehr als die Hälfte der Spieler im Land, eine demografische Zahl, die zur Popularisierung des Glücksspiels im Land beiträgt.

Experten gehen davon aus, dass Spanien beim Spielen weiterhin verstärkt auf mobile Geräte setzen wird. Und wenn man bedenkt, dass auch die Casinos stark in diesen Sektor investieren, wird Spaniens Online Glücksspielmarkt in Zukunft vor allem von den mobilen Spielern angetrieben werden.

Junge Glücksspieler

Obwohl einige dies als ein Problem ansehen, hat Spanien eine breite demografische Gruppe junger Online Glücksspieler, die größer ist als in jedem anderen Land Spaniens. Die meisten dieser jungen Leute nehmen an Sportwetten, nationalen Lotterien und Spielautomaten teil.

Die Online Glücksspielseiten akzeptieren keine minderjährigen Kunden. Denn das ist eine Regel und die besagt, dass erst Spieler ab +18 erlaubt sind. Die spanische Polizei glaubt jedoch, dass die laxen Werbevorschriften des Landes Schuld daran sind, dass die Jugend nicht geschützt wird. Wie wir bereits erwähnt hatten, können Casinos zu jeder Tageszeit werben, wodurch die Jugendlichen unnötig mit Spielinhalten konfrontiert werden.

Unterstützung der Regierung

Die spanische Regierung unterstützt das Online Glücksspiel durch die Bereitstellung von Lizenzen, erschwingliche Steuersätze und ein geeignetes Geschäftsumfeld. Natürlich tut sie das, um die Einnahmen in diesem Sektor zu erhöhen, die sich derzeit auf über 500 Millionen Euro pro Jahr belaufen.

Im Vergleich zu Deutschland hinkt Spanien bei den Einnahmen von Online Glücksspielfirmen weit hinterher. Aber wenn man bedenkt, dass es sich immer noch um einen wachsenden Markt handelt, hat es das Potenzial, in den nächsten fünf Jahren die Milliarden-Euro-Marke zu überschreiten.

Schließlich hat Spanien einen beeindruckend hohen Glücksspielmarkt. Von der Jugend über die Arbeiterklasse bis hin zu den Senioren hat die Glücksspielindustrie viel Raum für die Zukunft.

Schlussfolgerung

Spanien mag ein aufstrebender Markt im Glücksspielsektor sein und hat das Potenzial zu wachsen. Außerdem lieben die Spanier das Online Glücksspiel und setzen es mit jeder anderen Form der Unterhaltung gleich. Bei einer solch positiven Einstellung ist es keine Überraschung, dass einige der erfolgreichsten Glücksspielfirmen Lizenzen haben, um auch in Mallorca tätig zu sein.