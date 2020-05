Spanien stehen weitere zwei Wochen Alarmzustand bevor

Pedro Sánchez in der Videokonferenz am Sonntagvormittag (31.5.).

Spanien soll auch nach dem 7. Juni im Alarmzustand bleiben, geht es nach den Vorstellungen des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez (Sozialisten). Sánchez informierte am Sonntagvormittag (31.5.) per Videokonferenz die Präsidenten der Autonomen Regionen, darunter die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol, über sein Vorhaben, den Alarmzustand ein sechstes und letztes Mal bis einschließlich 21. Juni zu verlängern. Dafür braucht Sánchez die Mehrheit im Kongress, die er sich offenbar über das Wochenende in Verhandlungen gesichert hat.

Der Sozialist hat sich für die Fortführung des Alarmzustandes die Unterstützung der katalanischen Republikaner von ERC sowie der baskischen Nationalisten PNV gesichert. ERC will sich in der Abstimmung enthalten, nachdem Sánchez Katalonien sowie den anderen Autonomen Regionen zugesichert hat, dass sie mitbestimmen dürfen, in welche Bereiche künftige EU-Hilfen zur Linderung der Coronakrise fließen sollen.

Die baskische PNV hat Sánchez das Ja in der Abstimmung zugesichert, nachdem dieser versprochen hat, dass es ab Phase 3 der Exit-Strategie die Ministerpräsidenten der Autonomen Regionen sein werden, die die Regeln im Umgang mit der Pandemie festlegen können.

Nach dem Ende der Beratungen mit den Präsidenten der Regionen wird Sánchez zu seiner allwöchentlichen Pressekonferenz erwartet, die zum ersten Mal seit Ausrufung des Alarmzustandes Mitte März nicht am Samstag, sondern am Sonntag stattfinden wird, weil Sánchez am Samstag noch um die Unterstützung für die Verlängerung des Alarmzustandes feilschte. /jk