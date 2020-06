Zehn Festnahmen nach Massenschlägerei in Palma de Mallorca

Nach einer Massenschlägerei in Palma de Mallorca in der Nacht auf Sonntag (21.6.) hat die Polizei auf Mallorca zehn junge Leute festgenommen. Mindestens vier Personen wurden verletzt. Die Nationalpolizei ermittelt.

Zu der Schlägerei kam es kurz vor Mitternacht im Gebiet von Porta des Camp, wo der Innenstadtring in den Paseo Marítimo mündet. Anwohner alarmierten die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie zwei Gruppen von jungen Leuten aufeinander herfielen, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Die Beamten griffen nach ihrem Eintreffen mehrere der Beteiligten auf, drei im Gebiet der Stadtmauer mit Verletzungen unterschiedlichen Grades, einen nicht unweit mit einer Kopfverletzung. Insgesamt wurden zehn Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren festgenommen.

Die Beteiligten gehörten offenbar unterschiedlichen südamerikanischen Nationalitäten an. Die Ursache der Schlägerei ist unklar, angeblich soll ein Mädchen der einen Gruppe von einem Angehörigen der anderen Gruppe unsittlich berührt worden sein. Anders als bei der Gewaltexplosion in Stuttgart in der Nacht auf Sonntag kam es nicht zu Randale und Übergriffen auf die Polizeibeamten.

Die Massenschlägerei war nicht der einzige Zwischenfall am Wochenende. Da die Nachtclubs und Diskotheken auf Mallorca bislang wegen der Corona-Auflagen nicht geöffnet werden dürfen, versammeln sich große Gruppen von jungen Leuten am Paseo Marítimo oder in den Gewerbegebieten zu Fiestas und Trinkgelagen (botellones). Die Zwischenfälle seien auch Folge der Auflagen, heißt es in der Branche, die eine allmähliche Öffnung fordert. /ff