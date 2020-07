Nach Sturz in den Pool: Zweijährige verstirbt auf Menorca

Ein zweijähriges Mädchen ist in der Nacht auf Freitag (3.7.) auf Menorca gestorben, nachdem es in einen Pool gestürzt war. Das teilte die Gesundheitsbehörde auf der Nachbarinsel von Mallorca mit.

Das Mädchen war am Donnerstagmittag unter bislang unbekannten Umständen in ein Schwimmbecken eines privaten Einfamilienhauses in der Stadt Ciutadella gefallen. Der Vater zog es aus dem Wasser und verständigte den Notruf. Bei der Einlieferung ins Hospital Mateu Orfila in der Inselhauptstadt Mahón schwebte das Kind in höchster Lebensgefahr. Zu einer Verlegung ins Landeskrankenhaus Son Espases auf Mallorca kam es nicht mehr. /tg