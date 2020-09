Zahl der Corona-Infizierten in Seniorenwohnheim in Sóller steigt

Die schlechten Nachrichten aus Seniorenheimen auf Mallorca reißen nicht ab: Wie das balearische Gesundheitsministerium am Donnerstag (17.9.) in einer Pressemitteilung bekannt gab, haben sich in der Wohnanlage "Bell Entorn" in Sóller in der vergangenen Woche 53 Bewohner und 19 Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert. Damit steigt die Zahl der aktiven Corona-Fälle in dem Altenheim auf insgesamt 107 (davon 78 Bewohner). Der erste Fall war dort am 7. September dokumentiert worden. Wie aus der Pressemitteilung weiter zu entnehmen ist, müssen 22 der Betroffenen nun in Krankenhäusern behandelt werden.

Nach Bekanntwerden des ersten Falls habe man die Einrichtung für die Öffentlichkeit geschlossen und alle Bewohner und Mitarbeiter mit PCR-Tests testen lassen. Zudem habe das Rathaus von Sóller den Mitarbeitern spezielle Schutzkleidung zur Verfügung gestellt, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Auch medizinische Fachkräfte sind nun rund um die Uhr vor Ort, um den Verlauf der Infektion bei den Senioren zu beobachten.

Insgesamt wohnen in "Bell Entorn" derzeit 154 alte Menschen, insgesamt sind 84 Mitarbeiter beschäftigt. Die Mehrheit der Plätze unterliegt der öffentlichen Verwaltung, obwohl die Einrichtung an sich in privater Hand ist.

Sowohl in öffentlichen als auch in staatlichen Seniorenheimen auf der Insel hat es in den vergangenen Wochen zahlreiche Infektionsherde gegeben. Aktuell (Stand: Donnerstag, 17.9.) sind 248 Altenheimbewohner auf den Balearen positiv auf das Virus getestet, 96 von ihnen sind im Krankenhaus. Hinzu kommen 112 positiv getestete Mitarbeiter im Umfeld von Altenwohnheimen. /somo