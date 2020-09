Nach dem Sommer-Wochenende kommt die Regenfront nach Mallorca

Der Montagmorgen (21.9.) hat in Son Vida in Palma de Mallorca bewölkt begonnen.

Fast pünktlich zum offiziellen Herbstbeginn am 22. September kommt eine Regenfront nach Mallorca. Nach dem vielleicht letzten warmen Sommerwochenende ist der Montag (21.9.) etwas bewölkt und mit vereinzelten Regenschauern gestartet. Am Nachmittag kann es vor allem im Nordosten der Insel zu stärkeren Schauern kommen. Die Regenwahrscheinlichkeit in Artá, Son Servera oder Manacor liegt dann bei 95 Prozent, in Palma de Mallorca und Llucmajor bei 85 Prozent. Außer im Süden der Insel gilt von 10 bis 19 Uhr Warnstufe Gelb wegen Starkregens und Sturm.

Warm bleibt es am Montag (21.9.) dennoch: Für Palma de Mallorca etwa meldet der spanische Wetterdienst Aemet bis zu 28 Grad, in Felanitx 28 Grad, in Lluc 25 Grad. Nachts fallen die Temperaturen dort unter die 20-Grade-Marke ab, in Palma de Mallorca etwa auf 18 Grad, in Felanitx auf 19 und in Lluc auf 15 Grad.

Der Dienstag (22.9.) beginnt ähnlich: bewölkt und örtlich mit Regenschauern, die von Sturm begleitet werden können. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Montag leicht. Für Palma de Mallorca sind 27 Grad gemeldet, für Sa Pobla 28 Grad. Im Inselinneren liegt die Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag bei 80 Prozent. Eine Warnstufe ist für Dienstag dennoch nicht gemeldet.

Auch am Mittwoch (23.9.) sind vor allem am Vormittag örtliche Schauer nicht ausgeschlossen. In den Küstenorten liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 50 Prozent. Aus Südwesten weht ein leichter Wind. Nur wenige Orte, etwa Artà und Sa Pobla knacken an diesem Tag die 30-Grad-Marke. Für Palma de Mallorca sind 28 Grad gemeldet, für Felanitx 29 Grad.

Für Donnerstag (24.9.) meldet der spanische Wetterdienst derzeit ähnliche Temperaturen, jedoch eine niedrigere Regenwahrscheinlichkeit. In Sa Pobla und Felanitx steigen die Höchsttemperaturen mit 32 und 31 Grad noch einmal leicht an, für Palma de Mallorca sind 29 Grad gemeldet. /sw