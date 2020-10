17 von 19 Bewohnern in Behinderteneinrichtung positiv

Erneut übernimmt die Balearen-Regierung für einen Zeitraum von 20 Tagen die Leitung einer privaten Pflegeeinrichtung auf Mallorca: In einem Heim für geistig Behinderte in Inca, der Residencia Catalina Rosselló, wurden bei Tests 17 der 19 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet. Außerdem hatten sich auch vier Angestellte der Einrichtung mit dem Virus infiziert. Am Montag (5.10.) musste einer der Bewohner des Heims mit Symptomen ins Krankenhaus gebracht werden. Alle anderen sind bislang ohne Beschwerden. Sie befinden sich - wie auch die beiden negativ Getesteten - in Isolation.

Die Tests wurden am Freitag (2.10.) durchgeführt, nachdem eine Mitarbeiterin des Zentrums positiv auf Covid-19 getestet worden war. Beim Träger der Einrichtung, Patronato Joan XXIII, hat man bisher keine Erklärung für den massiven Ausbruch in Inca. Man vertraue darauf, dass in zehn Tagen die Situation ausgestanden sei, sagte der Präsident des Trägers, Pere Rotger.

Die Balearen-Regierung hat nun alle Schritte, die mit Covid-19-Vorsorge zu tun haben, in die Hand genommen. Zusätzlich wurde eine Koordinatorin ernannt, die ab sofort die Gesundheitsversorgung in der Einrichtung kontrolliert. Das gesamte Personal sowie die Leitung des Heims ist der Koordinatorin unterstellt und muss die Weisungen befolgen.

Bereits zuvor musste die Balearen-Regierung in mehreren Seniorenheimen die Kontrolle übernehmen, nachdem es dort zu massiven Covid-19-Ausbrüchen gekommen war, so etwa in der Einrichtung Sèniors, ebenfalls in Inca, im Heim Bell Entorn in Sóller sowie in zwei Einrichtungen in Palma, Oasis und DomusVi. /jk