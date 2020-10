Balearen-Regierung schließt Picknickplätze auf Mallorca

Um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden, hat die Balearen-Regierung die Picknickplätze auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera geschlossen. Die sogenannten "areas recreativas", an denen Tische, Bänke und Grillstellen zum Picknick im Freien einladen, hatten in den vergangenen Tagen starken Zulauf. Per Twitter informierte die Naturbehörde Ibanat am Freitag (16.10) über die Schließung der Plätze.





El @goib tanca les àrees recreatives gestionades per

l'@ibanat_IB per evitar riscos sanitaris associats a la massificació #COVID__19



???? https://t.co/gD6WxHKwtr pic.twitter.com/NVXOBETCEV — Conselleria de Medi Ambient i Territori (@cmat_ib) October 16, 2020

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Themafinden Sie unter diesem Link . Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen) . /tg