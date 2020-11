So viele Menschen sind auf Mallorca derzeit in häuslicher Quarantäne

Eine offizielle Ausgangssperre gilt auf Mallorca tagsüber derzeit nicht für die Bewohner. Dennoch befanden sich am Freitag (6.11.) insgesamt 5.337 Mallorquiner (auf allen Baleareninseln über 6.780 Bewohner) in häuslicher Quarantäne, da sie etwa selbst aktive Fälle darstellen (2.413) oder Kontakt zu einem Infizierten hatten (2.924), der zuvor positiv getestet wurde, und daher ihre Häuser derzeit nicht verlassen dürfen.

Das sind, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" schreibt, die Ergebnisse eines aktuellen Berichts der Koordinatorin des Zentrums für die Kontaktpersonen-Nachverfolgung auf Mallorca, Lucía Moreno Sancho.

Mindestens zehn Tage lang müssen die betroffenen Personen in Quarantäne bleiben und sich dort, wenn möglich, stets räumlich getrennt von den anderen Mitbewohnern oder Familienmitgliedern aufhalten. "Wenn ich sie am achten Tag kontaktiere und sie noch Symptome aufweisen, schreibe ich sie nicht gesund", sagt Lucía Moreno Sancho. Auch Betroffene, die mit Infizierten in Kontakt standen, werden erst wieder gesund geschrieben, wenn sie an den letzten drei Tagen der zehntägigen Quarantäne keine Symptome mehr aufweisen.

Die Ergebnisse der Studien zeigten auch, dass einem mit Covid-19-Infizierten im Schnitt vier Kontaktpersonen zuzuordnen sind.

Etwa 54 Personen, darunter 30 Soldaten, würden täglich vom Zentrum für die Kontaktpersonen-Nachverfolgung auf Mallorca aus arbeiten, um weitere Fälle aufzudecken und neue zu verhindern. /sw