Corona-Antikörpertest werden bald in Apotheken auf Mallorca verkauft

Apotheken auf Mallorca können in Kürze Selbsttests für Antikörper auf das Coronavirus verkaufen. Das bestätigte der balearische Apothekerverband der MZ am Dienstag (17.11.) Der Verkauf sei in Spanien genehmigt worden und die Apotheken hätten nun die ersten Bestellungen aufgegeben. "Wann genau die Lieferungen ankommen - in einer Woche oder in zwei Wochen - können wir zur Zeit noch nicht sagen", heißt es beim Apothekerverband. Wer einen dieser Selbsttests kaufen möchte, braucht dafür ein Rezept vom Hausarzt. Die Kosten liegen bei knapp 30 Euro.

Der Test weist Antikörper im Blut und nicht das Virus im Speichel nach. Der nun verkäufliche Antikörpertest sei also nicht geeignet, wenn jemand akute Symptome aufweise, warnt der Verband. "In diesem Fall raten wir, sich an das Gesundheitszentrum zu wenden, um einen PCR-Test durchführen zu lassen." Für den Antikörpertest muss man sich pieksen, um einen Bluttropfen zu erhalten, ähnlich einem Blutzuckertest. Ein positives Ergebnis zeigt an, dass man mit dem Virus in Kontakt war und man deshalb Antikörper gebildet hat. Wie lange diese Antikörper vorhalten, ist noch nicht geklärt.

Den Antikörpertest muss man nicht nur vom PCR-Test, sondern auch vom Antigen-Schnelltest unterscheiden, mit denen auf das Coronavirus getestet werden kann. Auch diese Tests sollen mittelfristig in Apotheken zu kaufen sein. "Dafür haben wir aber noch keinen Termin", heißt es beim Verband. /tg