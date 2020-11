Polizei nimmt Enkel von Mallorcas Drogenbaronin fest

Die Nationalpolizei hat am Donnerstag (19.11.) "El Nano" festgenommen. Bei dem Mann handelt es sich um den Enkel von Mallorcas berüchtigter Drogenbaronin "La Paca".

Bereits am Sonntag (15.11.) waren die Polizisten in Palmas Drogendorf Son Banya auf El Nano gestoßen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Der Streife mit vier Polizisten gelang es aber nicht, den Mann festzunehmen. Er biss einem Beamten in den Arm, eine Gruppe Anwohner der Barackensiedlung eilte ihm zu Hilfe und schlug auf die Polizisten ein. Die Angreifer konnten alle fliehen.

Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, hatte die Polizei mit den Ältesten von Son Banya in den vergangenen Tagen Gespräche geführt. In Begleitung des Vorstehers der Siedlung hat sich El Nano offenbar den Beamten gestellt. Die anderen Angreifer sind größtenteils identifiziert, aber noch flüchtig. /rp