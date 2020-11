Im Video: So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Da sahen die Prognosen für das Wochenende auf Mallorca unter der Woche aber noch düsterer aus. Laut spanischem Wetterdienst Aemet wird es nun aber doch recht schön auf der Insel.

Eigentlich hatte Aemet einen grauen Samstag vorhergesehen. Im Süden um Palma de Mallorca scheint wohl durchgehend die Sonne, im Norden und Osten gibt es bewölkte Phasen mit recht geringer Regenwahrscheinlichkeit.

In den Morgenstunden weht der Wind noch zügig. An der Ost- und Westküste gilt am Vormittag noch Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs. Die Temperaturen sind im leichten Abwärtstrend. In Andratx und Palma de Mallorca wird es 18 Grad warm, auf der restlichen Insel ein bis zwei Grad kühler.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

In der Nacht wird es bei 8 Grad in der Inselmitte frisch. In den Küstenorten bleibt es milder. Am Sonntag gibt es auf der ganzen Insel Sonne. Nur wenige Wolken ziehen am Himmel entlang. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 19 Grad. Für die kommende Woche sagt Aemet wieder mieses Wetter vorher. Aber auch das ändert sich vielleicht wieder. /rp