So geht das Anknipsen der Weihnachtsbeleuchtung in Palma de Mallorca dieses Jahr von statten

Die große Party zum Anknipsen der Weihnachtsbeleuchtung auf dem Borne fällt aus. Dafür gibt es mehr Licht als je zuvor in Palma de Mallorca

Die Weihnachtsbeleuchtung in Palma de Mallorca ist für viele Einheimische und Besucher eines der Highlights des Jahres. In diesem so verkorksten 2020 soll es davon sogar noch mehr geben als sonst. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden, wie Calvià oder Manacor, wo das Geld lieber sozialen Zwecken zugeführt wird, legt sich das Rathaus mächtig ins Zeug.

1.160 Bäume sowie 200 Palmen werden geschmückt – das sind fast 200 mehr als im vergangenen Jahr. 265.580 Meter Girlande schmücken die Stadt. Darüber hinaus wird zum ersten Mal ein 23 Meter hoher Baum im Parc de la Mar aufgestellt, unter dem sich die Menschen fotografieren lassen können.

Das Licht soll am Donnerstag (26.11.) angeknipst werden. Wann genau, ist geheim, damit es nicht zu Menschenansammlungen kommt. Alternativ bietet das Rathaus am Wochenende (28./29.11.) kleinere Aktivitäten rund um die Weihnachtsbeleuchtung an.

Die Plätze dafür müssen kostenlos unter tufas.palma.cat reserviert werden. Die Weihnachtsbeleuchtung soll die kleinen Läden der Stadt unterstützen. Das Rathaus hat an die Geschäfte Gutscheine verteilt, die den Kunden kostenloses Parken im Parkhaus oder gratis Busfahren ermöglicht.