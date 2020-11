Anonymer Hilferuf in Palma de Mallorca

Die Wirtschaftskrise, die mit der Corona-Pandemie einhergeht, trifft auf Mallorca zahlreiche Menschen. Viele leben derzeit am Existenzminimum - auch, weil staatliche Hilfsgeldern teilweise mehrere Monate verspätet ausgezahlt werden. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, ist jetzt eine neue Bewegung aktiv geworden und hat Palma de Mallorca über Nacht mit Bannern und Plakaten zugepflastert.

"Familien, Selbstständige, Rentner, ohne Mittel, ohne Hilfe", ist einer der Sätze, die am Freitagmorgen (27.11.) auf zahlreichen bedruckten Postern in der ganzen Stadt zu sehen waren. Daneben ein Verweis auf die Bewegung "Ayúdanos @ ayudar" (hilf uns zu helfen), die sich in den vergangenen Wochen formiert zu haben scheint. Unter anderem befestigten die Aktivisten die Banner am Passeig de Mallorca, auf den Ramblas, am Passeig del Born, auf den Einkaufsstraßen Carrer Oms, Carrer Sant Miquel und Jaume III und - nicht zu übersehen - an Brücken an der Ringautobahn.

Zahlreiche Bürger fragen sich nun, wer genau dahinter steckt. Ein Logo oder Kontaktdaten sind nicht angegeben. Medienberichten zufolge ermittelt die Ortspolizei von Palma nun, wer die "pancartas" ohne Erlaubnis aufgehängt hat und begann am Freitagvormittag damit, die Spruchbänder abzunehmen. /somo