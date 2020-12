Polizei beschlagnahmt Silvesterknaller in Santa Ponça

Auch kleine Silvesterknaller dürfen nicht einfach so in den Ladenregalen liegen.

Silvesterknaller und Feuerwerkskörper hat die Guardia Civil in einem Geschäft in Santa Ponça im Südwesten von Mallorca beschlagnahmt, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag (22.12.) heißt. Der Laden verfügte weder über eine Lizenz für den Verkauf von Böllern noch über angemessene Lagerräume. Außerdem kontrollierten die Angestellten bei den Einkäufern nicht die Altersbeschränkung für das Feuerwerk. Insgesamt beschlagnahmte die Guardia Civil 7.357 Artikel.

Vor den Festtagen kontrolliert die Guardia Civil routinemäßig den Einzelhandel. Der Verkauf von Böllern und Raketen unterliegt strengen Auflagen. Die Geschäfte und ihre Lagerräume müssen Sicherheitsvorschriften erfüllen. /tg