Mallorca-Anwalt und ehemaliger MZ-Kolumnist Pedro Pablo Marrero verstorben

Der auf Mallorca bekannte Anwalt Pedro Pablo Marrero Henning, der auch bis vor einigen Jahren Kolumnen in der Mallorca Zeitung veröffentlichte, ist am Freitag (25.12.) im Alter von 75 Jahren verstorben. Er litt an der Lewy-Körper-Demenz. Das berichtet MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Marrero, dessen Mutter deutscher Abstammung war, sprach fließend Deutsch und Englisch - zwei Sprachen, die ihm auf Mallorca viele Türen öffneten und ihm in seiner Kanzlei Marreo Henning in Palma eine Großzahl deutscher Klienten einbrachte. Er habe den Wandel Mallorcas "von der Putzfraueninsel zur Insel von Claudia Schiffer und Michael Schumacher" miterlebt, so Marrero einst in einem Interview.

Marrero, der als Rechtsexperte auch oft in der Mallorca Zeitung zitiert wurde, stammt ursprüglich aus Las Palmas auf Gran Canaria. Im Alter von 26 Jahren kam er nach Mallorca, nachdem er seine spätere Ehefrau Montse Fuster - eine Mallorquinerin - in Granada kennengelernt hatte, wo er Jura und Sprachwissenschaften studierte. Die beiden heirateten 1970. Mit Montse Fuster hatte Marrero drei Kinder sowie einen weiteren Sohn mit einer anderen Frau.

Nicht nur als Anwalt machte sich Marreo auf Mallorca einen Namen. Im Laufe seiner Zeit auf der Insel war er unter anderem Generalkonsul von Irland auf den Balearen und 1983, in der ersten Legislaturperiode der Demokratie nach der Franco-Diktatur, stellvertretender Parlamentspräsident auf den Balearen. Viele deutsche Residenten lernten ihn zudem als Vorsitzenden der balearischen Golfföderation kennen. 2014 ging Marreo mit 69 Jahren in den Ruhestand. Sein Sohn Pedro Pablo Marrero Fuster führt die Kanzlei weiter. /somo