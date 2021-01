Tramuntana-Straße auf Mallorca wegen Schneefalls gesperrt

In der Nacht auf Samstag (2.1.) hat es auf Mallorca geschneit - zumindest in den Höhenlagen der Tramuntana. Die Tramuntana-Straße Ma-10 wurde zwischen Kilometer 29 (Abzweig nach Sa Calobra) und Kilometer 45 (Mirador de ses Barques) für den Verkehr gesperrt. Der Inselrat geht davon aus, dass die Sperrung das ganze Wochenende in Kraft sein wird. Am Samstagnachmittag zwischen 12 und 19 Uhr gilt Warnstufe Gelb in dem Gebiet wegen Schneefalls.



Der Puig Major, der Penyal des Migdia und weitere Tausender der Tramuntana zeigten sich am Morgen in Weiß. Der spanische Wetterdienst meldete am Morgen um 8 Uhr kräftige Niederschlagsmengen für die vergangenen 24 Stunden, die zum Teil als Schnee herunterkamen (Angaben in Liter pro Quadratmeter):



Escorca 64

Lluc 37

Port de Sóller 34

Artà 28

Pollença 24

Andratx 22

Sa Pobla 22

Alfàbia 21

Santa Maria 20

Porreres 20

Das erste Wochenende im neuen Jahr aufist denn auch eher. Am(2.1.) bleibt es größtenteils, örtlich sindmöglich. Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Tages auf rund 500 Meter, so dass in den Höhenlagen der Tramuntana Die, tagsüber steigen sie nur noch auf 11 Grad in Palma de Mallorca , in Lluc in der Tramuntana nur noch auf 7 Grad. Nachts liegen die Tiefstwerte bei 2 Grad, am mildesten bleibt es im Raum Felanitx mit 5 Grad. Im Inselnorden muss mit Nachtfrost gerechnet werden.- ähnlich geht es amweiter, wobei sich in der zweiten Tageshälfte häufiger die Sonne zeigen soll. Vor allem nachts wird es noch ein Stück kälter, die Tiefstwerte sinken auf 0 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla , in Lluc auf minus 2 Grad. Warnstufen gibt es keine.Die neue Woche startet mit einem. Die Temperaturen steigen leicht, auf maximal 12 Grad am Tag. die Tiefstwerte nachts liegen bei 4 Grad in Palma de Mallorca und 2 Grad in Sa Pobla , örtlich kann es Frost geben. Dieliegt bei etwa 600 Metern.Am(5.1.) wird es trockener, und die Sonne zeigt sich häufiger. Es bleibt aber kühl mit Höchstwerten um die 11 Grad in Palma de Mallorca und nur 7 Grad in Lluc. Nachts liegen die Tiefstwerte zwischen 0 und 5 Grad.Der(Feiertag auf Mallorca) wird laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Amet mit einemganz annehmbar, ab Donnerstag dürften dann wieder dicke Regenwolken aufziehen. /ff