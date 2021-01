Schneefallgrenze auf Mallorca sinkt auf 500 Meter

Das erste Wochenende im neuen Jahr auf Mallorca ist eher ungemütlich. Am Samstag (2.1.) bleibt es größtenteils bewölkt, örtlich sind Regenschauer, Gewitter und Hagel möglich. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 500 Meter, so dass in den Höhenlagen der Tramuntana mit Schnee gerechnet werden muss. Zwischen 12 und 19 Uhr gilt Warnstufe Gelb in dem Gebiet wegen Schneefalls.

Die Temperaturen sind weiter im Sinkflug, tagsüber steigen sie nur noch auf 11 Grad in Palma de Mallorca, in Lluc in der Tramuntana nur noch auf 7 Grad. Nachts liegen die Tiefstwerte bei 2 Grad, am mildesten bleibt es im Raum Felanitx mit 5 Grad. Im Inselnorden muss mit Nachtfrost gerechnet werden.

Wolken, Schauer, Gewitter, Hagel - ähnlich geht es am Sonntag weiter, wobei sich in der zweiten Tageshälfte häufiger die Sonne zeigen soll. Vor allem nachts wird es noch ein Stück kälter, die Tiefstwerte sinken auf 0 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla, in Lluc auf minus 2 Grad. Warnstufen gibt es keine.

Die neue Woche startet mit einem wilden Mix aus Sonne, Wolken, Regen und ortsweise Hagel. Die Temperaturen steigen leicht, auf maximal 12 Grad am Tag. die Tiefstwerte nachts liegen bei 4 Grad in Palma de Mallorca und 2 Grad in Sa Pobla, örtlich kann es Frost geben. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 600 Metern.

Am Dienstag (5.1.) wird es trockener, und die Sonne zeigt sich häufiger. Es bleibt aber kühl mit Höchstwerten um die 11 Grad in Palma de Mallorca und nur 7 Grad in Lluc. Nachts liegen die Tiefstwerte zwischen 0 und 5 Grad.

Der Dreikönigstag (Feiertag auf Mallorca) wird laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Amet mit einem Sonne-Wolken-Mix ganz annehmbar, ab Donnerstag dürften dann wieder dicke Regenwolken aufziehen. /ff